ದೆಹಲಿ: 'ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ' ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಬಗ್ಗಾ

ನವದೆಹಲಿ ಮೇ 07: ಹಗಲು ನಾಟಕದ ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ತಜೀಂದರ್ ಬಗ್ಗಾ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರ ತಜೀಂದರ್ ಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗಾ ಅವರನ್ನು ತಡರಾತ್ರಿ ಗುರುಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ದ್ವಾರಕಾ ಕೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ದೆಹಲಿಯ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಗ್ಗಾ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ತಜೀಂದರ್ ಬಗ್ಗ ಮಾತನಾಡಿ, ಪೊಲೀಸರ ನೆರವಿನಿಂದ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹೆದರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಗ್ಗಾ ಅವರು, 'ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ನಿಂದ ಹೆದರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ನಾವು ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ಒಂದಲ್ಲ 100 ಎಫ್‌ಐಆರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ನಾವು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಪಂಡಿತರಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಆ ಧರ್ಮದಿಂದ ಬಂದವರು. ಕಾಶ್ಮೀರ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ನೀಡಿರುವ ಹೇಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಕೇಸ್ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ನನಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

BJP leader Tajinder Singh Bagga reaches his residence in Delhi after he was detained by Punjab Police in Delhi, yesterday, May 6th. pic.twitter.com/6JZbWRFlkQ

Bharatiya Janata Party (BJP) leader Tajinder Pal Singh Bagga reached his residence in Delhi on the intervening nights of Friday and Saturday after he was detained by Punjab Police in national capital yesterday.