ಚಂಡೀಗಢ, ಜನವರಿ 29: ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಗುವುದು ಬಹುತೇಕ ಪಕ್ಕಾ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು 117 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ 69 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿವೆ.

ಪಂಜಾಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿ ಸರಾಸರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅಳೆಯುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ.

ಅಂದಹಾಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವುದು ಮಾಳ್ವ ಬಗ್ಗೆ, ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಒಟ್ಟು 117 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಳ್ವ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 69 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ. ಮಾಜಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 25 ಮತ್ತು ದೋಬಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ 23 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಾಳ್ವ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.

ಪಂಜಾಬ್​ನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಲು ಒಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 59 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಾಳ್ವಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯವೊಂದರಲ್ಲೇ 69 ಸ್ಥಾನಗಳಿವೆ.

ಪಂಜಾಬ್​ನಲ್ಲೂ ಇಂಥದ್ದೇ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳು ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನಲ್ಲಿವೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಾದರೆ, ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಪಂಜಾಬ್​​ನ ಈ ಬಾರಿಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಜಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವ ಮಾತು.

ಪಂಜಾಬ್​ನಲ್ಲಿ 2012ರಲ್ಲಿ ಎಸ್​ಎಡಿ ಅಥವಾ ಶಿರೋಮಣಿ ಅಕಾಲಿದಳ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರವಿತ್ತು. ಮಾಳ್ವ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿದಳ 34, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 31, ಬಿಜೆಪಿ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.

ಮಾಜಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿದಳ 11, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 9 ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ 5 ಮತ್ತು ದೋಬಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿದಳಕ್ಕೆ 11, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 6 ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ 5 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಅಕಾಲಿದಳಕ್ಕೆ ಮಾಳ್ವಾದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ 34 ಸ್ಥಾನಗಳು ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದವು.

2017ರಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಪಂಜಾಬ್​ನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಶಿರೋಮಣಿ ಸೋಲು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಮಾಳ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 40, ಶಿರೋಮಣಿ ಅಕಾಲಿದಳ 8, ಬಿಜೆಪಿ 1 ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ 18 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.

ಮಾಜಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 2 ಸ್ಥಾನ, ಬಿಜೆಪಿ 1 ಸ್ಥಾನ, ಶಿರೋಮಣಿ ಅಕಾಲಿದಳ 2 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಸ್ಥಾನಗಳು ಬೇರೆಯವರ ಪಾಲಾಗಿದ್ದವು. ಪಂಜಾಬ್‌ನ ಮಾಳ್ವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಕೃಷಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಈ ಭಾಗದ ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ. '1998ರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ಬಾದಲ್ ಅವರು ಬಟಿಂಡಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫುಲೋಖಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು.

ದೋಬಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ 15 ಸ್ಥಾನ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ 2 ಸ್ಥಾನ, ಬಿಜೆಪಿ 1 ಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಶಿರೋಮಣಿ ಅಕಾಲಿದಳ 5 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದ್ದವು. ಈ ಬಾರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತ್ತು.

ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿರುವ ಮಾಳ್ವದಲ್ಲಿ ದೋಬಾ ಮತ್ತು ಮಾಜಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾಳ್ವಾದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾನುಪಾತ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ.

ಮಾಳ್ವಾದಲ್ಲಿ ಶೇ. 72.3, ದೋಬಾದಲ್ಲಿ ಶೇ. 81.48 ಮತ್ತು ಮಾಜಾದಲ್ಲಿ ಶೇ. 75.9 ಸಾಕ್ಷರತೆಯಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮಾಳ್ವಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ದೋಬಾ ಮತ್ತು ಮಾಜಾಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡಾ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರಲ್ಲಿರುವ ಅನುಪಾತದ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ರೈತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೋಗ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಮರಳು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ, ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗೆ ಕೆಂಪು ಮಿಡತೆ ಹಾವಳಿ, ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಳ್ವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಡತನಕ್ಕೆ ದೂಡಿವೆ.

