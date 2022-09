ಹರಿಯಾಣ: ಮಗನೆದರೇ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ರೈಲಿನಿಂದ ತಳ್ಳಿದ ಕಿರಾತರು- ಕೇಸ್ ದಾಖಲು

Chandigarh

ಚಂಡಿಗಢ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3: ಹರಿಯಾಣದ ಫತೇಹಾಬಾದ್‌ನ ತೋಹಾನಾ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಯೊಂದು ನಡೆದಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಕಿರುಕುಳ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈಲಿನಿಂದ ಕಿರಾತರು ತಳ್ಳಿದ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ರೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾಳೆ.

32 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಚಲಿಸುವ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ ರೈಲಿನಿಂದ ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆಕೆಯ ಮಗನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಜಿಆರ್‌ಪಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಎಸ್‌ಎಚ್‌ಒ, ಜಿಆರ್‌ಪಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ, ಹಿಸಾರ್, ಹಿಂದಿನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲಿನಿಂದ ಇಳಿದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೋಗಿಗಳು ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದವು. ಮಹಿಳೆಯ ಪತಿ ತೋಹನಾ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ಬರುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು.

"ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಅವನನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದು GRP ಶೋ ಹೇಳಿದರು.

ಆರೋಪಿಗಳು ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಹಿಳೆ ತಡೆದರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ರೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ತಳ್ಳಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಗಾಯಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ರೈಲು ತೋಹಾನಾ ತಲುಪಿದಾಗ, ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಳುತ್ತಿದ್ದ ಆಕೆಯ ಮಗ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಘಟನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು. ಮಹಿಳೆಯ ಶವವು ತೋಹಾನಾದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಳಿಗಳ ಬಳಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ (ಐಪಿಸಿ) ಸೆಕ್ಷನ್ 302 (ಕೊಲೆ) ಮತ್ತು 354 (ಮಹಿಳೆಗೆ ಆಕೆಯ ನಮ್ರತೆಯನ್ನು ಆಕ್ರೋಶಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬಲ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

A 32-year-old woman died near Tohana station in Fatehabad, Haryana after she was pushed from a moving passenger train by a man who tried to molest her.