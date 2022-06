New Wage Code: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಬದಲಾವಣೆ

Business

ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ನಂತರ ಹೊಸ ವೇತನ ಸಂಹಿತೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕೋಡ್ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗ, ಅದು ಸಂಬಳದ ರಚನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೂತನ ನಿಯಮದಿಂದ ಪೇ ಸ್ಲಿಪ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಕೋಡ್ ಗ್ರಾಚ್ಯಟಿ, ಟಿಡಿಎಸ್ ಮೇಲೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ತೆರಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಪೇ ಸ್ಲಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ವೇತನ, ಭತ್ಯೆಗಳು, ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎ, ಕನ್ವೇನೆನ್ಸ್, ಪಿಎಫ್ ಕಡಿತ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಗುಂಪು ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಟಿಡಿಎಸ್‌ಗಳು ನಂತಹ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಪೇ ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್‌ಆರ್ ಎ (HRA) ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಕೂಡ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಏರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಮೂಲ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಎಚ್‌ಆರ್‌ಎ ಕೂಡ ಏರಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಹೊಸ ನಿಯಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನೀಡುವ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೂ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಹೊಸ ನಿಯಮದಿಂದ ಇನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಲಿದೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವೇತನದ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

The New Wage Code Set to get implemented in Country, it will change your salary structure completely. Know More Details.