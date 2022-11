ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣಕ್ಕೆ 6 ವರ್ಷ: ನಗದು ವಹಿವಾಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಜನ?

Business

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್ 8: ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣ(demonetisation)ದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತ ಚರ್ಚೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ನಂತರ ಸರ್ಕಾರ 2000 ರೂ.ಗಳ ಹೊಸ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳ ಹೊಸ ಸರಣಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ 200 ರೂಪಾಯಿಯ ಹೊಸ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಈ ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಅದರ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಅನನುಕೂಲಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಔಪಚಾರಿಕಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ, ಆದರೆ ವಿಮರ್ಶಕರು ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಕಪ್ಪು ಹಣವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ನಗದು ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇನ್ನೂ ನೋಟು ಅಮಾನ್ಯೀಕರಣದ 6 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶೇ.76ರಷ್ಟು ಜನರು ನಗದು ವಹಿವಾಟು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲಾ ಬಯಲಾಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನವೆಂಬರ್ 8, 2016ರಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪುಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 500 ಮತ್ತು 1,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ನೋಟುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ಕ್ರಮವು ಭಾರತವನ್ನು 'ಕ್ಯಾಶ್ ಲೆಸ್' ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕಪ್ಪುಹಣಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಗೆ ಹಣಕಾಸು ಒದಗಿಸುವುದನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದೂ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

2 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 2000 ರು ನೋಟು ಮುದ್ರಣ ಬಂದ್

English summary

Prime Minister Narendra Modi, in his televised address to the nation on November 8, 2016, said that the two banknotes will be "just worthless piece of paper," with immediate effect.