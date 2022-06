ಗುಜರಾತ್‌, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಕೊರತೆ

Business

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌, ಜೂ. 14: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ ಹಾಗೂ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ವಿವಿಧಡೆ ಹಲವಾರು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಭಾರತ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್‌ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಡೀಲರ್‌ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಳೆದ ಎರಡು- ಮೂರು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೂರೈಕೆಯ 50% ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ಗಳು ಕೇವಲ ಅರ್ಧ-ದಿನದ ಮೌಲ್ಯದ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್‌ ಮತ್ತು ಭಾರತ್‌ ಪೆಟ್ರೊಲಿಯಂಗೆ ಬಂಕ್‌ಗಳು ವಿನಂತಿಸಿವೆ.

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನ ಮಣಿನಗರದ ಸೂಪರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಲೀಕ ನಕುಲ್ ಪಟೇಲ್, ಪ್ರತಿದಿನ ಶೇಕಡ 50ರಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಅನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಳಕೆ ಸುಮಾರು 30,000 ಲೀಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದಿನವರೆಗೆ ನಾವು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್‌ನಿಂದ 10,000 ರಿಂದ 15,000 ಲೀಟರ್ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಪೂರೈಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾತೈಲದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 18-20 ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

Infographics: ಜೂನ್ 13ರಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ದುಬಾರಿ

ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇಂಧನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್‌ ಮತ್ತು ಭಾರತ್‌ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳು ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಗರದ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡೀಲರ್ ಪಂಪ್‌ಗಳು ಯಾವುದೇ ಪೂರೈಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಐಒಸಿಎಲ್ ಪಂಪ್ ಡೀಲರ್‌ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ, ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಎ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ವ್ಯತ್ಯಯದ ಪರಿಣಾಮ ಇನ್ನೂ ಬೀರಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್‌ ನ 'ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ' ಮತ್ತು 'ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ' ಡೀಲರ್ ಪಂಪ್‌ಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ತಮ್ಮ ಡೀಲರ್‌ಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್‌ಪಿಸಿಎಲ್ ಮತ್ತು ಬಿಪಿಸಿಎಲ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಐಒಸಿಎಲ್ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

