ಅಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ನ. 1ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ; ಏನಿದು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ?

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2: ಅಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಮೇಲೆ 2 ರೂ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ಹೇರಿಕೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಸರಕಾರ ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಇದು ಅಳವಡಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನದ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಇರಾದೆಯಿಂದ ಅಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1ರಿಂದ ಅಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ಬಜೆಟ್ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಎಲ್‌ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ದರದಲ್ಲಿ 25 ರೂ. ಕಡಿತ

ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್, ಗ್ಯಾಸೋಲಿನ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಯೋ ಫುಯೆಲ್, ಎಥೆನಾಲ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನವನ್ನು ಬೆರೆಸಿದ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಅಥವಾ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಗ್ಯಾಸೊಲಿನ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಅನ್‌ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಅಥವಾ ಅಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಾಯ ಇಂಧನದ ಬೆರೆಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಸಿಗುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಅನ್‌ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗಳೇ ಆಗಿವೆ.

ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ನವೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಅನ್‌ಬ್ಲೆಂಡೆಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ 3.40 ರೂ ಅಬಕಾಸು ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ 2 ರೂ ಆಗುತ್ತದೆ.

"ಎಥೆನಾಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಥನಾಲ್ ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡದೇ ರೀಟೇಲ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗುವ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಪ್ರತೀ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 3.40 ರೂ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದು ನವೆಂಬರ್ 1, 2022ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಅಮಿಶ್ರಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀ ಲೀಟರ್‌ಗೆ 1.40 ರೂ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕ ಇದೆ. ಇನ್ನು, ಎಥನಾಲ್ ಬೆರೆಸದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ 2.60 ಇರುವ ಅಬಕಾರಿ ಸುಂಕದ ದರ 4.60 ರೂಗೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ," ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Central government has deferred the levy of additional excise duty on unblended petrol and diesel to November 1st. Decision to rise taxes on them is intended to reduce the import volume of oil.