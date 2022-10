Business

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 23: ಐಟಿ ಕಂಪನಿ ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಮೂನ್‌ಲೈಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ಉದ್ಯೋಗ ಒಪ್ಪಂದದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 6 ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕೆಲವು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 33.7 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಅದರ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 31.1 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2022 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 4,581 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯೊಳಗೆ ಮೂನ್‌ಲೈಟಿಂಗ್ ಹೆಚ್ಚು ಚಲನೆಯಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಿಖರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನಿಂದ 1,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾ

ವಿಪ್ರೋ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಷಾದ್ ಪ್ರೇಮ್‌ಜಿ ಅವರು ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೂನ್‌ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವಂಚನೆ ಎಂದು ಸಮೀಕರಿಸಿದಾಗಿನಿಂದ ಮೂನ್‌ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ದ್ವಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆಯು ಐಟಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಹಲವಾರು ಕಂಪನಿಗಳು ದ್ವಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ.

ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೂನ್‌ಲೈಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ ದ್ವಿ ಉದ್ಯೋಗವು ನೌಕರರು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸೈಡ್ ಗಿಗ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ಸ್‌ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋಸೆಫ್ ಅನಂತರಾಜು, ನಾವು ಮೂನ್‌ಲೈಟಿಂಗ್‌ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಸ್ತಾಪಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಒಪ್ಪುತ್ತೀರಿ. ಮೂನ್‌ಲೈಟಿಂಗ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಸುತ್ತ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಂತಿಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ವಿತರಣಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಗಮನವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಂಪನಿಯು ಮೂನ್‌ಲೈಟಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, "ನಾವು ಕೆಲವರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯಾದ್ಯಂತ ತೆಗೆಯುವ ಸಂದೇಶವಾದ್ದರಿಂದ ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳಾದರೂ ಸಹ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ವಜಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ'' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಕಳೆದ 6ರಿಂದ 12 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಮೂನ್‌ಲೈಟ್ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಬಹುಶಃ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುವ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ಸ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

English summary

IT company Happiest Minds Technologies has said moonlighting is unacceptable and is a breach of employment contract. Some employees involved in such practices have been fired in the last 6 to 12 months.