ಜೂನ್ 30ರೊಳಗೆ ಪ್ಯಾನ್-ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ದಂಡ

Business

oi-Naveenkumar N

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 4 : ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲದೆ ಇರುವವರು ಜೂನ್ 30 ರೊಳಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜುಲೈ 1 ರ ಬಳಿಕ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಆಧಾರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲು 500 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ತೆರಬೇಕಿದೆ. ಜುಲೈ 1 ರ ನಂತರ ಪ್ಯಾನ್ ಜೊತೆ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಸಲು ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಅಂದರೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ಯಾನ್ - ಆಧಾರ್ ಜೋಡಣೆಗೆ ಇದ್ದ ಅಂತಿಮ ಗಡುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. 2022 ಮಾರ್ಚ್‌ 31ರವರೆಗೆ ಆಧಾರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಜೋಡಣೆಗೆ ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ನೀಡಿದ್ದು ಈಗ ಅದನ್ನು 2023ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರ ನಂತರ ಆಧಾರ್ ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್‌ ಜೋಡಣೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಇಪಿಎಫ್ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಕಡಿತಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ

ನೇರ ತೆರಿಗೆಗಳ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿ (CBDT) ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ 2022 ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಜೂನ್ 30ರ ತನಕ ಆಧಾರ್ ಜೊತೆ ಪ್ಯಾನ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿದರೆ 500ರೂ. ವಿಳಂಬ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ನು ಜುಲೈ 1ರ ಬಳಿಕ ಆಧಾರ್-ಪ್ಯಾನ್ ಜೋಡಣೆಗೆ 1000 ರೂ. ದಂಡ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಿಬಿಡಿಟಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

English summary

Those who do not have link PAN Card with Aadhaar, link by June 30th. Otherwise you will have to pay a double fine after July 1.