ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಅಪಾಯ: ಐಎಂಎಫ್ ನೀಡಿದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ನವದೆಹಲಿ, ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 7: ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿಯು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 2023 ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತನ್ನ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು $ 4 ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ.

ಐಎಂಎಫ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನಾ ಜಾರ್ಜಿವಾ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಜಾರ್ಜ್‌ಟೌನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಕೆಟ್ಟದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣವು ಐಎಂಎಫ್‌ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನಾಟಕೀಯವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧದ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಿಂಜರಿತಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಬಾರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಈಗ 2022ಕ್ಕೆ 3.2% ಮತ್ತು ಈಗ 2023 ಕ್ಕೆ 2.9% ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನಾ ಜಾರ್ಜಿವಾ ಹೇಳಿದರು.

ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಅಪಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಸತತ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಐಎಂಎಫ್‌ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ತೈಲ ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳ ಒಪೆಕ್ + ಒಕ್ಕೂಟವು ಬುಧವಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಡೆತವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹಾನಿಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಐಎಂಎಫ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿತ್ತು. 2021ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು 6.1% ತಲುಪಿದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಚೇತರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಬೆಲೆ ಒತ್ತಡಗಳು ಸುಧಾರಿತ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸರಾಗಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉಕ್ರೇನ್‌ ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಆಘಾತಗಳು ಹಣದುಬ್ಬರವು ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿರಂತರವಾಗಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿತು ಎಂದು ಐಎಂಎಫ್‌ನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲಿನಾ ಜಾರ್ಜಿವಾ ಹೇಳಿದರು.

