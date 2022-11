ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಡೆಲಾಯ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೌಕರನ ವಜಾ

Business

ಬೆಂಗಳೂರು, ನವೆಂಬರ್‌ 8: ಡೆಲಾಯ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಡೆಲಾಯ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಸಂಡೇ ಟೈಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿವ್ ಜರ್ನಲಿಸಂ ಒಂದು ಕುಟುಕು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದು ಅದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ವಿಐಪಿಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತ ಮೂಲದ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಡೆಲೊಟ್ಟಿಯ ಸೈಬರ್ ಘಟಕದ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆದಿತ್ಯ ಜೈನ್ ಅವರು ವೈಟ್‌ಇಂಟ್ ಎಂಬ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಡೆಲಾಯ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಡೆಲಾಯ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಡೆಲಾಯ್ಟ್ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮಾಜಿ ಗುಪ್ತಚರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಂತೆ ರಹಸ್ಯ ವರದಿಗಾರರು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹ್ಯಾಕರ್‌ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು. ರಹಸ್ಯ ವರದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಜೈನ್, ಫೆಬ್ರವರಿ 2022 ರಲ್ಲಿ ಡೆಲಾಯ್ಟ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರವರೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಿಗ್ ಫೋರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೈಬರ್ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.

ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಡೇಟಾಬೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುಷರಫ್, ಸ್ವಿಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಗ್ನಾಜಿಯೊ ಕ್ಯಾಸಿಸ್, ಯುಕೆ ಮಾಜಿ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಫಿಲಿಪ್ ಹ್ಯಾಮಂಡ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಫವಾದ್ ಚೌಧರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗೌಪ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ದೊಡ್ಡ ನಾಲ್ಕು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು-ಇವೈ, ಡೆಲಾಯ್ಟ್, ಪಿಡ್ಲ್ಯೂಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಪಿಎಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದ ಕೆಲಸದ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ.

ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ತಜ್ಞರು ಕೊರತೆಯಿರುವ ಕಾರಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರನ್ನು ಮೂಲವಾಗಿಸಲು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಆಳವಾದ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಬಯಸಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಕೆಲವು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅನಾಮಧೇಯತೆಯ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಗ್ ಫೋರ್ ಸೈಬರ್ ಸಲಹೆಗಾರ ಹೇಳಿದರು.

