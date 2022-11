Business

oi-Punith BU

ಬೆಂಗಳೂರು, ನವೆಂಬರ್‌ 2: 5ಜಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಟೆಲಿಕಾಂ ಆಪರೇಟರ್ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಹೊರತರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ತನ್ನ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಲಿಯನ್ 5ಜಿ ಬಳಕೆದಾರರ ವರ್ಗವನ್ನು ದಾಟಿದೆ ಎಂದು ಬುಧವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ತನ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭದ 30 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಎಂಟು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 5ಜಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊರತರುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಎಲ್ಲಾ 5ಜಿ ಸಾಧನಗಳು ಈಗ ಏರ್‌ಟೆಲ್ 5ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ವಿನಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಮುಂದಿನ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್‌ನ ಸಿಟಿಒ ರಣದೀಪ್ ಸೆಖೋನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಚೆನ್ನೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಸಿಲಿಗುರಿ, ನಾಗ್ಪುರ ಮತ್ತು ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ 5ಜಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಸೇವೆಗಳು ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳು ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ತುಂಬಾ ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೆಖೋನ್ ಹೇಳಿದರು.

ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇಗಕ್ಕಿಂತ 20 ರಿಂದ 30 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದ್ಭುತ ಧ್ವನಿ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಕರೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 5ಜಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಡೇಟಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದ ಏರ್‌ಟೆಲ್ 5ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಏರ್‌ಟೆಲ್ 4ಜಿ ಸಿಮ್ 5ಜಿ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಸಿಮ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಏರ್‌ಟೆಲ್ 5ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಹೈ-ಡೆಫಿನಿಷನ್ ವೀಡಿಯೊ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್, ಗೇಮಿಂಗ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಟಿಂಗ್, ಫೋಟೋಗಳ ತ್ವರಿತ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನವುಗಳಿಗೆ ಸೂಪರ್‌ಫಾಸ್ಟ್ ವೇಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

English summary

Bharti Airtel on Wednesday announced that it has crossed one million 5G users on its network as the telecom operator rolls out 5G services in a phased manner.