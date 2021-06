ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆ:ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ

Bhubaneswar

oi-Nayana Bj

ಪುರಿ, ಜೂನ್ 21: ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರೆ ಜುಲೈ 12ರಂದು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಎಸ್‌ಜೆಟಿಎ ನಿಯೋಗವು ನಡೆಸಿದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸೇವಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆರ್‌ಟಿಪಿಸಿಆರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆಯ ಎರಡು ಡೋಸ್ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರೆ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

''ಭಗವಾನ್ ಜಗನ್ನಾಥ, ಭಗವಾನ್ ಬಾಲಚಂದ್ರ, ದೇವಿ ಸುಭದ್ರಾ ದೇವತೆಗಳ ಸ್ನಾನ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 144 ಸೆಕ್ಷನ್ ಜಾರಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಲು ಯಾರಿಗೂ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ'' ಎಂದು ಪುರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಸಮರ್ಥ್ ವರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪುರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ರಥಯಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿವರ

-ಜೂನ್ 24 ರಂದು ಸ್ನಾನ ಪೂರ್ಣಿಮೆ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

-ಚೇರಾ ಪಹನ್ರಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10.30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.

-ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಗಜಾನನ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರ- ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ರಿಂದ 12ರ ನಡುವೆ

-ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಭಗವಾನ್ ಬಾಲಭದ್ರ, ದೇವಿ ಸುಭದ್ರಾ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಜಗನ್ನಾಥರನ್ನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಕೋಣೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

-ಸ್ನಾನಗೃಹದಿಂದ ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗಿನ ಶುಶ್ರೂಷೆ ಕೋಣೆಗೆ ದೇವತೆಗಳು ಮರಳುವ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಂಜೆ 5 ರಿಂದ 8ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆಚರಣೆಗಳು ಆ ದಿನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿದೆ.

-ರಥಯಾತ್ರಯು ಜುಲೈ 12 ರಂದು ಜರುಗಲಿದೆ

-ಜುಲೈ 12 ರಂದು ರಥಯಾತ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 8.30ಕ್ಕೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

The schedule for Rath Yatra 2021 and events related to the car festival which will be held in Odisha’s Puri has been finalised by Shree Jagannath Temple Administration (SJTA) in the pilgrim town of Puri on Sunday finalised the schedule for the annual Rath Yatra and events related to the car festival.