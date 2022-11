ವೀಕ್ಷಿಸಿ: ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಗ್ರಂಥಾಲಯ

Bengaluru

oi-Sunitha B

ಬೆಂಗಳೂರು, ನ.8: ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಾಗರಿಕ ಸ್ನೇಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿರಲು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ವಿನೂತನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಕಲ್ಪನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೈಂಡ್ ಉಪ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ (ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ) ಕೆ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರು. ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯರಾಗಲು ಇಂತಹ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಏರ್‌ಫೋರ್ಟ್: ನ.11ರ ಬೃಹತ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಿದ್ಧತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅಶ್ವಥ್

''ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಒತ್ತಡ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಜದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾನವರಾಗುವುದು ಮುಖ್ಯ. ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕರೆಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿವೆ. ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗುತ್ತವೆ'' ಎಂದು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಹೇಳಿದರು.

ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 20 ಪುಸ್ತಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಈಗ ಒಟ್ಟು 700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಉಳಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಇತಿಹಾಸ, ಕಾದಂಬರಿ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ ಆತ್ಮಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಕಾರಗಳ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಮಾರು 300 ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಈಗ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲಕ್ಷೇಪವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪುಸ್ತಕಗಳು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಕೆಲವು ನಾಗರಿಕರು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

We have opened a library across each of the 17 police stations of South Division Bengaluru city police. We have started with 20 books each. The aim is to make cops become more learned, smarter & well rounded. Please consider donating as well if you feel so. @CPBlr @BlrCityPolice pic.twitter.com/9pMLXSHFZg