ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಇತಿಹಾಸ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆರ್‌. ಅಶೋಕ

Bengaluru

oi-Puttaraju S

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 11: ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆಯ ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಥವಾ ಈದ್ಗಾ ಮೈದಾನ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮೈದಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವ ಆರ್. ಅಶೋಕ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಮೈದಾನದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಆರ್. ಅಶೋಕ ತೆರೆದಿಟ್ಟು 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವೇ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 10.5 ಎಕರೆಯ ವಿಶಾಲ ಜಾಗ ಇತ್ತು. ಈಗ ಉಳಿದಿರೋದು 2.5 ಎಕರೆ ಮಾತ್ರ. 1952 ರಲ್ಲಿ ಲೇಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಉಳಿದ ಜಮೀನು ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು 1952ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಮಂಡನೆ ಆಗಿದೆ" ಎಂದರು.

"ಆಗ ಅಬ್ದುಲ್ ವಾಜಿದ್ ಅನ್ನುವವರು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್‌ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಕಟ್ಟಲು ಅನುಮತಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ವಾಜಿದ್ ಪುನಃ ಅಪೀಲ್ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅದು 1956ರಲ್ಲಿ ವಜಾ ಅಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

"ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಅವರು ಅಪೀಲ್ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಟೇ ಆರ್ಡರ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಾಲಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಟಿ ಸರ್ವೆ 1974ರಲ್ಲಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು, ಆಟದ ಮೈದಾನ ಅಂತ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಲಿನ ಬೂತ್ ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಸರ್ವೆ ನಂ 40, ಗುಟ್ಟಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಮೂದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರ, ಅನುಭೋಗದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಆಟದ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು ಸಚಿವರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

Revenue minister R. Ashok chaired meeting with top officials about the Chamarajpet playground or the ground known as Idgah Maidan. On this occasion, R. Ashok revealed the history of the Maidan and said that the government will hoist the flag on the occasion of the 75th Independence Day. Know more,