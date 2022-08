ಬೆಂಗಳೂರು ಜನರೇ ಸಿಮ್ ಕದ್ದು ಹಣ ಎಗರಿಸುತ್ತಾರೆ ಹುಷಾರ್!

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 08: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿಟ್ಟರೇ ಸೇಫ್ ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವ ಜನರು ಓದಲೇ ಬೇಕಿರುವ ವರದಿಯಿದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹಣವಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟು ಫೋನ್ ಪೇ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ವಾಟ್ಸ್‌ಆಪ್ ಪೇ, ಪೇಟಿಎಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಆಪ್ ಬಳಸದಿದ್ದರು ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಬಹುದು. ಸಿಮ್ ಕದ್ದು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹಣ ಎಗರಿಸಿದ್ದ ಖದೀಮನ ಖತರ್ನಾಕ್ ಕಹಾನಿಯಿದು.

ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಲು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅಂಗೈನಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಬಹುದು, ಸ್ವೀಕರಿಸಲೂ ಬಹುದು. ಆದರೆ, ಆ ವ್ಯವಹಾರವೇ ಕಳ್ಳ ಖದೀಮರ ಪಾಲಿಗೆ ವರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.

ಈಶಾನ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಸಿಇಎನ್ (ಸೈಬರ್) ಪೊಲೀಸರು ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಸಿಮ್ ಕದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಖಾತೆಗೆ ಕನ್ನ ಹಾಕಿ ಖಾತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡಿಸುತ್ತಾ ಸಿಮ್ ಕಳವು ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಸಿಮ್‌ನಿಂದ ಕೆಲವು ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ವಂಚಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಿಬಿ ಎಂಬುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

This report is a must read for people who think they are safe with money in a bank account. By paying money in the bank and giving your phone number, your account can be hacked without using any app including Phone Pay, Google Pay, WhatsApp Pay, Paytm. This is the tragic story of accused who had stolen a SIM card and spent lakhs of money, know more