ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತ ಐಪಿಎಸ್ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ? ಹೊಸ ನಿಯಮವೇನು?

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆಗಸ್ಟ್ 08: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಕೇಂದ್ರ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ತರಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ 'ಒನ್‌ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ' ವಿಶೇಷ ವರದಿ.

ಪರಪ್ಪನ‌ಅಗ್ರಹಾರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಜೈಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರಹ ಪಾರ್ಸಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಾಗಿದೆ. ಬಟ್ಟೆ, ಉಪಯೋಗಿತ ವಸ್ತು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಪಾರ್ಸಲ್‌ಗೆ ಅನುಮತಿ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೈದಿಗೆ ಪಾರ್ಸಲ್ ಕಳಸಬೇಕಾದರೇ ಒಂದು ವಾರದ ಮುಂಚೆಯೇ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಯ ಅನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ. ಯಾವ ಪೋಸ್ಟ್ ,ಅಡ್ರಸ್ ಯಾವ್ದು ಯಾವ ವಸ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಮೂದಿಸಬೇಕಿದೆ. ಅಪರಿಚಿತರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಪಾರ್ಸಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಜೈಲಿಗೆ ಖುದ್ದು ಗೃಹ ಸಚಿವರೇ ಭೇಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಗೃಹ ಸಚಿವರ ಭೇಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಹೊಸ ನಿಯಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿಐಪಿ ಟ್ರೀಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು. ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟು ನಿಟ್ಟಿನ ನಿಗಾವನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ.

