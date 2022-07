14 ವರ್ಷದ ಹಳೇ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ!

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜುಲೈ 22: ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹವಾಮಾನ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾದರೆ ಟ್ವಿಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು ಮಳೆಯನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾರೀ ಮಳೆಯಿಂದ ಹಲವೆಡೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವುದು ಇದೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಜನರ ಹಿಡಿಶಾಪ ಹಾಕಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳೂ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಳೆ ಈಗ 14 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದೆ.

ಹೌದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಈಗ 14 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೈನಂದಿನ ಮಳೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹವಾಮಾನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದೆ.

ಏಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ತೇವವಾದ (Wettest) ಏಪ್ರಿಲ್, 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶೀತ ಮೇ ಮತ್ತು 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೇವವಾದ (Wettest) ಜೂನ್ ದಾಖಲಾದ ನಂತರ, ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಸುರಿದ ವರ್ಷ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

Bengaluru has now seen the highest daily rainfall in July in 14 years, Bengaluru city IMD observatory sees highest 24 hours rainfall for the month of July in 14 years by recording 82.6 mm of rainfall last night!. After recording the wettest April in seven years, coldest May in 10 years and the wettest June in 10 years, Bengaluru Rain set new record.