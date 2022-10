ಚೀನಾ ಮೂಲದ ವಂಚಕ ಕಂಪನಿಗೆ ಇಡಿ ಶಾಕ್- 5.85 ಕೋಟಿ ವಶಕ್ಕೆ

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 03: ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಂ ಕೆಲಸದ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ವಂಚಕ ಚೀನ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದೆ. 12 ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಇ.ಡಿಯಿಂದ 5.85 ಕೋಟಿ ರೂ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಚೀನ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೀಪ್ ಶೇರರ್ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈ ಕಂಪನಿಯ್ಲಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಆಮಿಷವನ್ನು ಒಡ್ಡಲಾಗಿತ್ತು. ನೂರಾರು ಯುವಕರು ಕೆಲಸದ ಆಸೆಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು ಸಂಬಳದ ಆಸೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನೇ ಭಾಷಾಂತರ ಮಾಡಲು, ಎಚ್.ಆರ್, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ನೇಮಿಸಿತ್ತು. ನೇಮಕವಾದ ಮೂಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನ ತೆರೆದಿತ್ತು. ಈ ವಂಚಕ ಪಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಿಭಾಗದ ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ದೇಶಾದಾದ್ಯಂತ ಚೀನ ಮೂಲದ ಕೆಲವು ಆಪ್ ಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವು ಆಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹಣವನ್ನು ಕದಿಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಣ ವರ್ಗಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಇಡಿ ಶಾಕ್ ಅಂತು ನೀಡಿದೆ.

