Bengaluru

oi-Nayana Bj

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜೂನ್ 24: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್‌ಸಿಟಿ-ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ನಡುವಿನ ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರವು ಜುಲೈ 1 ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.

ಟೋಲ್ ಇರುವ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು, ಹಳವು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಇವೆ, ಕೆಆರ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸಿಂಗಸಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ, ತರಕಾರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೋಲ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಟೋಲ್‌ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ 100 ಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸರತಿಯಿದ್ದರೆ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ

ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್ ದರವನ್ನು 45 ರೂ. ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 625 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀಪು, ಕಾರು, ವ್ಯಾನ್, ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆದಾರರು ತಿಂಗಳಿಗೆ 115 ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ವಾಹನಗಳ ಬಳಕೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 75ರೂ.ನಿಂದ 80ರೂ.ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಮಾಸಿಕ ಪಾಸ್‌ಗೆ 1570ರೂ. ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

English summary

The toll at Electronics City and Attibele expressways will go up for regular commuters from July 1 onwards as the authorities have increased the charges for various vehicles.