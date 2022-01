ದೃಶ್ಯಂ ತರ ನಾಟಕವಾಡಲು ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದ 'ಕಳ್ಳ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ'

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಜ. 23: ದೃಶ್ಯಂ ಸಿನಿಮಾ ಯಾರಿಗೆ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರ ಸಿಗದಂತೆ ನಟನೆ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯಂ ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಅಡವಿಟ್ಟು ಕಳ್ಳತನ ನಾಟಕವಾಡುವ ದೃಶ್ಯಂ ಸಿನಿಮಾ ಮೀರಿಸುವ ಘಟನೆಯೊಂದು ಆನೇಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಆಡಲು ಹೋಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

ದೃಶ್ಯಂ ಮಾದರಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್: ಸರ್ಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವೊಂದಿದೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖತರ್ ನಾಕ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಚಿತರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಡವಿಡುವುದು. ಆ ಬಳಿಕ ಆಭರಣ ಕಳ್ಳತನ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುವುದು.ಈ ವೇಳೆ ಅಡವಿಡಿಸಿಕೊಂಡ ಗಿರವಿ ಅಂಗಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡುವುದು. ಇದನ್ನು ನಂಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಗಿರವಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಡವಿಟ್ಟ ಆಭರಣ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಗಿರವಿ ಇಟ್ಟು ಪಡೆದ ಹಣ ಲಪಟಾಯಿಸುವುದು ಈ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ಲಾನ್.

Sarjapur police have arrested a family of thieves who have been playing Jewels theft drama in from of the police, Drsuham style theft case Reported in Bengaluru know more