ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ. 02 : ಹಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕೆ. ಶ್ರಮವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೇ ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುಲಭ ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಮಾದಕವಸ್ತುವನ್ನು ಸಾಗಾಟ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಆರೋಪಿಗಳು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್‍‌ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮಾದಕವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಆ ಬಳಿಕ ಹಣದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರನ್ನು ಬಳಸಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಜಾಲದ ಹೆಡೆಮುರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ರೋ ಪಾಲಿಟನ್‌ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಯುವಕರ ಮೂಲಕ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಐವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

Darknetನ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ DREAD ಎಂಬ ವೆಬ್ ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ WICKR-ME ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್‌ನಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಡ್ರಗ್ ವೆಂಡರ್ ಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕರೆನ್ಸಿ ಮುಖಾಂತರ ಖರೀದಿಸಿ ಶೇಖರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿನೂತನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ If U want to earn respect with money and also willing to do anything for it reach/ contact me, ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಇರುವ ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಲೋಕ್ಯಾಂಟೋ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಯುವಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು.

