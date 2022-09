ಬೆಂಗಳೂರು: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್‍‌ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶೀಘ್ರವೇ ಪರವಾನಗಿ ಶುಲ್ಕ?

Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರು ಕಾರು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್‌ಗೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವಿದೆಯೇ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೇ ಇನ್ಮುಂದೆ ಶುಲ್ಕ ಕಟ್ಟಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಂಟು ವಲಯಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನೀತಿ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಏಕಾಏಕಿ ಹೊಸ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ನಗರದ ಎಂಟು ವಲಯಗಳಿಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದಿದೆ.

ಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 5 ಸಾವಿರ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ಕಾರು ನಿಲುಗಡೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಕಾರಿನ ಮಾಲೀಕ ಅದೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಯಮವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಜನರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕಾರಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎನ್ನುವುದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಎಂಬ ಮಾತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

English summary

Do people living in Bengaluru have cars? If there is space for car parking in the house then no problem. But if you park your car on the road without a parking space at home, you have to pay a fee and get a parking permit. Know More,