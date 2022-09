Bengaluru

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ. 16: ನಗರದಲ್ಲಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಿಂದ ರಾಜಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಯಲಹಂಕ, ಮಹದೇವಪುರ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿ, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಐಟಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಮತ್ತು ಮಳೆಯಿಂದ ಭಾರೀ ಪ್ರವಾಹ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸಿದ ಮಹದೇವಪುರ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತುವರಿ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡರ್‌ಗಳು ಲೇಔಟ್, ವಿಲ್ಲಾಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಪ್ರದೇಶ ಇದಾಗಿದೆ.

ಬಾಗ್ಮನೆ, ಪೂರ್ವಂಕರ ಮೊದಲಾದ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡರ್‌ಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಳೆ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿರುವುದು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಸರ್ವೆಯಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಲ್ಡರ್‌ಗಳು ತಮ್ಮಿಂದ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಡರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೊಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಗ್ಮನೆ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಿಂದ 2.5 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದಷ್ಟು ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ, ಮತ್ತು ಪೂರ್ವಂಕರ ಪೂರ್ವ ಪಾರ್ಕ್‌ರಿಡ್ಜ್ ಲೇಔಟ್‌ನ ಎರಡು ವಿಲ್ಲಾಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ 2.5 ಮೀಟರ್ ಅಗಲದ ಕಾಲುವೆ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಮೊನ್ನೆ ಬಾಗ್ಮನೆ ಬಿಲ್ಡರ್‌ನವರು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ, ತಮ್ಮಿಂದ ಒತ್ತುವರಿ ಆಗಿರುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೋ ಹೌದು. ಅದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಂಕರ ಬಿಲ್ಡರ್‌ಗಳು ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದರು.

English summary

Purvankara has said that it has done no encroachment for his buildings. He blamed other builders construction in adjoining areas. Those builders are responsible for the flood, alleges Purvankara ltd