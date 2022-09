ಬೆಂಗಳೂರು: ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಯತ್ನ!

Bengaluru



ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಚಾಕುವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯು ಹೆದರಿಕೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅಶೋಕ್ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ದೂರನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಶೋಕನಗರದ ಶಾಂತಲಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಯತ್ನ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10 ರ ರಾತ್ರಿ 9.30 ರಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಲಿಯಮ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂಬಾತ ಚಾಕುವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಯು ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 10ರಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ್ನು ಕೂರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಮಾರು 8.30ಕ್ಕೆ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು‌ ಹೋಗಲಾಗಿತ್ತು. ಶಾಂತಲಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಚರ್ಚ್ ಕೂಡ ಇದೆ.

ಆ ಚರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯ ಹಿಂದೆಯೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಚರ್ಚ್ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ಆರೋಪಿ ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆಂಬ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಹಿಳೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನಂತೆ ಈ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಹೊರಗೆ ಓಡಿ ಬಂದ ಮಹಿಳೆ ಭಯ ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಯಿಂದ ಹೆದರಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ದೂರು ಕೂಡ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

An incident where a woman was tried to be raped by showing a knife in Bangalore took place on September 10. The woman was scared and did not tell anyone about the matter. Now, with the help of social activists, the woman has registered a complaint at the Ashok Nagar police station. Know More.