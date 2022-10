ಕರೆದಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರದ, ಬಂದರೂ ಹೆಚ್ಚು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದ 1,116 ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್

Bengaluru

oi-Shankrappa Parangi

ಬೆಂಗಳೂರು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25: ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕರೆದಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರದೆ ಪ್ರಯಾಣ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಆಟೋ ಚಾಲಕರ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಸಮರ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮೂಲಕ 1,116 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಂಟಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ (ಸಂಚಾರ) ಬಿ. ಆರ್.ರವಿಕಾಂತೇಗೌಡ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಮಂಗಳವಾರ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ ಹಾಗೂ ಕರೆದಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರದ ಸವಾರಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಆಟೋಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

Today we have conducted special drive against Auto Rickshaw and booked Refuse to go for hire-03 Cases & Demanding excess fare-02 Cases Total 05 Cases booked & taken legal action as per law.@blrcitytraffic @DCPTrNorthBCP @BlrCityPolice pic.twitter.com/j2pw90xR7f