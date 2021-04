ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 6 ಮಂದಿ ಬರ್ಬರ ಹತ್ಯೆ

Amaravati

oi-Sumalatha N

ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ, ಏಪ್ರಿಲ್ 15: ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಆರು ಮಂದಿಯನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೆಂಡುರ್ತಿ ಮಂಡಲ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Andhra Pradesh: 6 members of a family killed by a man whose daughter was allegedly raped by a member of the said family; the alleged rapist is absconding. The incident occurred in Juttada village of Visakhapatnam district. Police team present at the spot, investigation underway. pic.twitter.com/Uu2PcOMQdR