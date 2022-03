ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಕನಸಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಅಮರಾವತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಸಲಿ ಸತ್ಯಗಳು

Amaravati

oi-Muralidhara V

ಅಮರಾವತಿ, ಮಾ. 18: ಐದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಕರಕಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸಿದ್ರೆ ಸಿಗೋದೇ ಅಮರಾವತಿ. ಅತ್ತ ಕಣ್ಣಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗಳು. ಹಸಿರು ಹಾಸಿಗೆ ಹೊದ್ದು ಮಲಗಿರುವ ಬಾಳೆ ತೋಟಗಳು. ರೈತರ ನೆಮ್ಮದಿ ದೋತ್ಯಕವಾಗಿರುವ ಮೆಣಸು, ಅರಿಶಿನ ಬೆಳೆಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು. ಕೃಷ್ಣೆಯ ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿ ಸದಾ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರದ್ದು ಹಸನ್ಮುಖಿ ಜೀವನ...

ಈಗ ಅದೇ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಕಾಣೋದು ಕೃಷ್ಣೆ ಹರಿಯುವ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಲು ತಿಂದ ಕಂಬಿಗಳು. ರಸ್ತೆ ಬದಿ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವ ಪೈಪುಗಳು. ಎಮ್ಮೆ- ಹಸುಗಳ ಅಲೆದಾಟ, ಎಂದೋ ಹಾಕಿದ ಅಡಿಪಾಯಗಳು. ಹಸಿರು ಮಾಯವಾಗಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು. ವೈ.ಎಸ್. ಜಗನ್ ಅವರ ಕನಸಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಅಮರಾವತಿ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ 'ನ್ಯೂಸ್ ಮಿನಿಟ್' ಅಸಲಿ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

2014 ರಲ್ಲಿ ಅಮರಾವತಿ ರಾಜಧಾನಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಜಮೀನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರ 33,000 ಸಾವಿರ ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. ನಾನಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಖ್ಯಾತ ನಗರ ನಿರ್ಮಾಣ ತಜ್ಞರಿಂದ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಅಮರಾವತಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ತಲೆಯತ್ತಲಿದ್ದ ಅಮರಾವತಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಅವರು ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದರು ಕೂಡ.

ಅಮರಾವತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಹಾಲಿ ಸಿಎಂ ಜಗನ್‌ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ತಲೆಯೆತ್ತ ಬೇಕಿದ್ದ ಗಗನ ಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಜಾಗ ಕಾಡಿನಂತಾಗಿದೆ, ಪೊದೆ, ಹುಲ್ಲು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಕಂಗಾಲಾಗಿದೆ. ಎರವಲು ಪಡೆದ ಸಾಲುದಿಂದ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನಸಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಅಮರಾವತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಯೋಜನೆ ಈಗಲೇ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಜಗನ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವವನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅಮರಾವತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಜಗನ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

English summary

Andra pradesh Capital Amaravati project : A herculean task for the Jagan Mohan Reddy government- most parts of land in the region that were readied to construct skyscrapers and massive structures lying abandoned and home to wild shrubs and weeds, the task at hand may prove tougher than expected.