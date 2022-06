ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವಾಯುಸೇನೆಗೆ ನೇಮಕಾತಿ : ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

Jobs

oi-Naveenkumar N

ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆ ನೋಂದಣಿ ವಿಂಡೋವನ್ನು ತೆರೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಯಸ್ಸು, ಸಂಬಳ, ನೇರ ಲಿಂಕ್ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

"#Agniveervayu ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ನೋಂದಣಿ ವಿಂಡೋ ಇಂದು ಶುಕ್ರವಾರ 10 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು IAF ಟ್ವಿಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಗ್ನಿಪಥ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ನೇಮಕಗೊಂಡವರನ್ನು 'ಅಗ್ನಿವೀರ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವುದು.

ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯು ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳ ತರಬೇತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅಗ್ನಿವೀರವಾಯು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಖಲಾತಿಗಾಗಿ ಅಗ್ನಿವೀರವಾಯು ಆಯ್ಕೆಯು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದು ಸೇರಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು, ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ (ಜೂನ್ 24) ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಜುಲೈ 5ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಜುಲೈ 24 ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಗ್ನಿವೀರವಾಯು ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಚ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 30 ರೊಳಗೆ ತರಬೇತಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ (ಪಿಎಫ್‌ಟಿ), ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ-I, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ-II ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಗ್ನಿವೀರರ ವೇತನ

ಉದ್ಯೋಗದ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 'ಅಗ್ನಿವೀರ'ರ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ 30,000 ರುಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಕೈಗೆ ದೊರಕುವ ಸಂಬಳದ ಮೊತ್ತ 21,000 ರುಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 9,000 ರುಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಮಾನ ಕೊಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಪಸ್‌ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ 33,000 ರುಪಾಯಿ, ಮೂರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 36,500 ರುಪಾಯಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 40,000 ರುಪಾಯಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿ 'ಅಗ್ನಿವೀರ್' ನಿವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ 'ಸೇವಾ ನಿಧಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್' ಆಗಿ 11.71 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೊತ್ತ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ವಯಸ್ಸು, ಅಧಿಕಾರಾವಧಿ, ಶ್ರೇಣಿ, ತರಬೇತಿ ಅವಧಿ

"ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಯಸ್ಸು 17.5 ರಿಂದ 21 ವರ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 29, 1999 ಮತ್ತು 29 ಜೂನ್ 2005 (ಎರಡೂ ದಿನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ನಡುವೆ ಜನಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದರೆ, ದಾಖಲಾತಿ ದಿನಾಂಕದಂದು ಗರಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿ 23 ವರ್ಷಗಳು" ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ವಾಯು ಸೇನೆಯ ಅಧಿಸೂಚನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಗ್ನಿವೀರವಾಯು ಅವರನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಏರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 1950 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿವೀರಾವಾಯು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಶ್ರೇಣಿಗಳಿಗಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಅವಧಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಅಗ್ನಿವೀರವಾಯುವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯು ಬಾಧ್ಯತೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಐಎಎಫ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅರ್ಹ, ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು https://agnipathvayu.cdac.in ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

English summary

The Indian Air Force on Friday started the selection process under the Centre’s new Agnipath Recruitment Scheme with the opening of the registration window. Registration window to apply for #Agniveervayu is operational from 10 am Friday.