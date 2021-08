ಗೃಹ ಸಚಿವರೇ ಐಎಂಎ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡುವಿರಾ ?

Comprehensive Story

oi-Muralidhara V

ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ. 28: ಐಎಂಎನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಚಿನ್ನವೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲವೇ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಹಣ ಕೊಡುವ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಐಎಂಎನಿಂದ ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ. ಮನ್ಸೂರ್ ಆಲಿಖಾನ್ ಎಂಬ ವಂಚಕ ಮತ್ತು ಪಟಾಲಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದು ಸರಿ ಸುಮಾರು 2900 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಸ್ಐಟಿ ತನಿಖೆ, ಸಿಬಿಐ ದಾಳಿ, ಇಡಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ತುತ್ತಾಗಿರುವ ಐಎಂಎನಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಲು ಸದ್ಯ ತುರ್ತಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಮೊತ್ತ ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂ. ಉಳಿದ 400 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳು ತನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎಂದು ಮನ್ಸೂರ್ ಖಾನ್ ಕಾನೂನು ಸಮರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಖಾನ್ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಹೋದವರಿಗೆ ಅಸಲು ಪಾವತಿಸಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬೇಕು ! ಆಸ್ತಿ ಮಾಲಿಕತ್ವ ಸಂಬಂಧ ಖಾನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ದಾವೆಯಲ್ಲ ಗೆದ್ದರೆ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಕಥೆ ಮುಗಿದಂತೆ ! ಇದು ಐಎಂಎ ವಂಚನೆಯ ಇವತ್ತಿನ ವಸ್ತುಸ್ಥಿತಿ !

English summary

Here's the details of the one lakh investors who got cheated in the IMA fraud case will get relief. know more