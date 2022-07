2022: ಶ್ರಾವಣ, ಭಾದ್ರಪದ, ಕಾರ್ತಿಕದ ಹಬ್ಬಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Festivals

ಸತತ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕೋವಿಡ್ ಹಾವಳಿಯ ನಂತರ, ಜನಜೀವನ ಮತ್ತೆ ಹಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸರಕಾರದ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಹಬ್ಬಗಳಾಗಲಿ, ಜಾತ್ರೆಯಾಗಲಿ ಹಿಂದಿನಂತೆ ಈ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆಕಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ.

ಈಗ, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧ (ಮಾಸ್ಕ್ ಹೊರತು ಪಡಿಸಿ) ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಬ್ಬಗಳು ಜೋರಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುವುದು ನಿಸ್ಸಂಸಯ. ಇದೇ ಬರುವ ಗುರುವಾರ (ಜುಲೈ 28) ಭೀಮನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ. ಇದರ ಮರುದಿನದಿಂದ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸಾರಂಭ.

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಎಂದರೆ, ಸಾಲುಸಾಲು ಹಬ್ಬಗಳ ಸರಮಾಲೆಯೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊರೊನಾದಿಂದ ಜರ್ಝರಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಉದ್ಯಮಗಳು ಹಬ್ಬದ ಸೀಸನ್ ಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಹಿವಾಟು ಹೆಚ್ಚುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿದೆ.

2022ರ ಶ್ರಾವಣ, ಭಾದ್ರಪದ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಬ್ಬ, ಹರಿದಿನ, ರಜಾ ಪಟ್ಟಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ, ಓದಿ, ಬುಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಮುಂಗಡ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾಲಿಡೇಸ್.

