ದಾವಣಗೆರೆ: ಕೈ ಸುಡುತ್ತಿದೆ ಪಟಾಕಿ, ಜನರ ಜೇಬಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದೆ ಕತ್ತರಿ; ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಹಬ್ಬದ ಖುಷಿ!

ದಾವಣಗೆರೆ, ನವೆಂಬರ್ 3: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಬಂತೆಂದರೆ ಸಾಕು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಟಾಕಿ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಜೋರಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪಟಾಕಿಯ ಢಂ ಢಂ ಶಬ್ದ ಕಿವಿಗೆ ರಾಚುತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಬಂದ ಬಳಿಕ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿಯ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬಂದರೂ ಮೊದಲಿದ್ದಷ್ಟು ಜೋರು ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ಲ. ಜನರಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವೂ ಇಲ್ಲ. ಖರೀದಿಯೂ ಕಡಿಮೆ. ಬಂದಿರುವ ಪಟಾಕಿಯೂ ಹೆಚ್ಚೇನಿಲ್ಲ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಸರಬರಾಜಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕು ಹರಡುವಿಕೆ ತಡೆ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ, ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ತಡೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮಾರಾಟವೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಖರೀದಿಸುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಕಳೆ ಕಟ್ಟುವ ಬದಲು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಮಂಕು ಕವಿದಿದೆ.‌

ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ದೀಪಾವಳಿ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಪಟಾಕಿ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಮಾತ್ರ ಜೋರಾಗಿಲ್ಲ. ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಳಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 58 ಪಟಾಕಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಜನರು ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಬಾರಿ‌ ಕೇವಲ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು ಪಟಾಕಿ‌ ಮಾತ್ರ ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಪಟಾಕಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ತರಹೇವಾರಿ ಪಟಾಕಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹಸಿರು ಪಟಾಕಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿರುವುದೂ ಮಾರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.

