ವಿಶ್ವ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ದಿನ: ಇತಿಹಾಸ, ಮಹತ್ವ, ಕೋವಿಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಇದರ ಪಾತ್ರ

Features

oi-Rajesha MB

ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್‌ಡೌನ್‌ಗಳ ಮಧ್ಯೆ, ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎರಡು ಸುದೀರ್ಘ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದವು. ನಮ್ಮವರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರ ಜೊತೆಗೆ ಸದಾ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ವರವಾಗಿದ್ದವು ಎಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೈಲಿಗಟ್ಟಲೇ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರನ್ನು ತಲುಪುವುದಕ್ಕೆ ಟೆಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಒಂದೇ ದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು.

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂಹವನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮೇ 17ರಂದು ವಿಶ್ವ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ದಿನಚಾರಣೆಯನ್ನು (World Tele Communication day) ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 1865 ಮೇ 17ರಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್‌ ಒಕ್ಕೂಟ ಆರಂಭವಾದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ದಿನವನ್ನು ವಿಶ್ವ ದೂರ ಸಂಪರ್ಕ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಒಕ್ಕೂಟ (ಐಟಿಯು) 1876ರಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ, 1957ರಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ ನಂತರ ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅವಿಷ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ:

English summary

May 17 is celebrated as World Telecommunication and Information Society Day,Telecommunication Importance, commemorating the signing of the first International Telegraph Convention and the founding of the ITU