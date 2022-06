ವಿಶ್ವ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ದಿನ- ಈ ವರ್ಷದ ಥೀಮ್ ಏನು? ಈವರೆಗೆ ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರೆಷ್ಟು?

Features

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 20: ಇಂದು ವಿಶ್ವ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ದಿನ (World Refugee Day) ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯುದ್ಧ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೋಭೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, ಹಿಂಸಾಚಾರ ಇತ್ಯಾದಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದಮನಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟು ತಂತಮ್ಮ ದೇಶಗಳನ್ನು ತೊರೆದು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯಕ್ಕೆ ಎಡತಾಕುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂವೇದನಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 20ರಂದು ವಿಶ್ವ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ದಿನವನ್ನು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಈ ವರ್ಷ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ದಿನಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ನೆಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿಯೊಂದರ ಪ್ರಕಾರ ರಷ್ಯಾ ಆಕ್ರಮಣದ ಬಳಿಕ ಉಕ್ರೇನ್ ದೇಶದಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 50 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಯೂರೋಪ್‌ನ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಕೋರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

ಉಕ್ರೇನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 4.2 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ. ಅಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ 50 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಯುದ್ಧ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದಿರಬಹುದು. ಉಕ್ರೇನ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಶೇ. 10ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ದೇಶ ತೊರೆದು ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

World Refugee Day has been celebrating every year from 2001 to spread awareness about refugees who were forcebly displaced from their home.