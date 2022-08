World Mosquito Day: ಸೊಳ್ಳೆ ದಿನ- ಭಾರತದ ನಂಟು, ರೋಮ್ ಪತನ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾಹಿತಿ

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಸೊಳ್ಳೆ ಎಂದ್ರೆ ಯಾರೆ ತಾನೆ ಭಯ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗಲ್ಲ. ಮಲಗಲು ಬಿಡದೆ ಕಿವಿ ಬಳಿ ಗುಂಯ್ ಅನ್ನೋ ಸೊಳ್ಳೆಯನ್ನ ಚಚ್ಚಿ ಸಾಯಿಸುವಷ್ಟು ಸಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ, ನಿದ್ದೆಗೆಡಬೇಕು. ಮಸ್ಕ್ಯುಟೊ ರೆಪೆಲೆಂಟ್ ಹಾಕಿದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ.

ಸೊಳ್ಳೆ ನಮಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬಹಳ ಡೇಂಜರಸ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಮಲೇರಿಯಾದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಲವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ನೇರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

World Malaria Day 2022: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆಯಾ ಮಲೇರಿಯಾ!?

ಆಗಸ್ಟ್ 20 ವಿಶ್ವ ಸೊಳ್ಳೆ ದಿನ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಅಪಾಯ, ಹರಡುವ ರೋಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಕುತೂಹಲವೆಂದರೆ, ವಿಶ್ವ ಸೊಳ್ಳೆ ದಿನದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ನಂಟು ಇದೆ.

ವಿಶ್ವ ಸೊಳ್ಳೆ ದಿನದ ಇತಿಹಾಸ, ಮಹತ್ವ, ಸೊಳ್ಳೆಯಿಂದಾಗುವ ಅಪಾಯ, ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಲೇರಿಯಾ ರೋಗ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

August 20 is observed as World Mosquito Day. Mosquitos are known to cause spread of several diseases. Malaria is the top of them.