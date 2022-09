Features

oi-Vijayasarathi SN

ಯೂರೋಪ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಮೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಜುರ್‌ಬೈಜಾನ್ ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಗಡಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಳಗ ನಡೆದಿದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಹತ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತಿಕ್ಕಾಟ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈಗ ಅದು ಮರುಕಳಿಸಿದೆ. ಅಜುರ್‌ಬೈಜಾನ್ ಸೇನಾಪಡೆಗಳು ತನ್ನ ಭೂಭಾಗಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರ್ಮೇನಿಯಾ ಆಪಾದಿಸಿದ್ದು, ವಿಶ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಕದನ ವಿರಾಮ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿಹಾಕಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಸಂಘರ್ಷ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡಂತೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದಂತೂ ಹೌದು.

ಕಳೆದ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಮೇನಿಯಾದ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೈನಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಅಜುರ್‌ಬೈಜಾನ್‌ನ 50 ಸೈನಿಕರು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇತ್ತ ಆರ್ಮೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಧಾನಿ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶತ್ರುದೇಶ ಅಜುರ್‌ಬೈಜಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೃದು ಧೋರಣೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ಪ್ರಧಾನಿ ವಿರುದ್ಧ ಜನರಿಗೆ ಇರುವ ಮುನಿಸು.

ಆರ್ಮೇನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಜುರ್‌ಬೈಜಾನ್ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಈಗ್ಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷದ್ದಲ್ಲ. ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಶುರುವಾದ ವಿವಾದ ಇದು. ಧರ್ಮದಿಂದ ಶುರುವಾದ ವಿವಾದ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಿಕ್ಕಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

English summary

Ceasefire declared between Armenia and Azerbaijan after over 150 soldiers killed in 3 days of war in border region. Nagorno-karabakh is center for this conflict. Here are some details.