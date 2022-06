ವಿಡಿಯೋ: ಶೂ ಖರೀದಿಸಿ ಬೇಸತ್ತು ಖಾಯಂ ವಿಧಾನ ಕಂಡುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ

Features

oi-Sunitha B

ಹೊಸ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸಲು ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹಲವು ಜನ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿಯು ಅವನ ಪಾದರಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ಬೆಲೆಗೆ ಬೇಸತ್ತು ತನ್ನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಸದ್ಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ತನ್ನ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಹೊಸ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇವರು ಪಾದರಕ್ಷೆಕೊಳ್ಳಬೇಕಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾದದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಶೂ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಶೂಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಬೇಸತ್ತು ತನ್ನ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಶೂಗಳ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಶೂ ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ನೈಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಈ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಡೀನ್ ಗುಂಥರ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಇನ್‌ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮುನ್ನ ಹೊಸ ಶೂಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಶೂಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯ ಕಂಪನಿಯ ಶೂಗಳ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.

ಡೀನ್ ಗುಂಥರ್ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹಚ್ಚೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಮೂಲದ ಗುಂಥರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಚ್ಚೆ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಂಥರ್ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಹಚ್ಚೆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಟ್ಯಾಟೂ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

Nowadays a person is tired of the price of his shoes and has experimented with his feet. The video of a permanent shoe tattooed on the foot is viral.