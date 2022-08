ವಿಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ 'ವೀರ' ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ವಿವಾದ ಸತ್ಯವಾ?

Features

oi-Vijayasarathi SN

ವಿನಾಯಕ ದಾಮೋದರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದಗಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತಲೇ ಇಲ್ಲ. 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್' ಎಂದು ಸರಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಈಗ ಕೆಲವೆಡೆಯಿಂದ ಸಾವರ್ಕರ್‌ಗೆ ವೀರ ಬಿರುದು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೂಲವನ್ನೇ ಕೆದಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋಹನದಾಸ್ ಕರಮ್ ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಎಂದೇ ಸಂಬೋಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಿನಾಯಕ್ ದಾಮೋದರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್, ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

ಅವರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಹೆಸರು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಗಳೂ ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಹೆಸರು ಅಡಕವಾಗಿದೆ. ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್‌ನ ರಾಜಧಾನಿ ಪೋರ್ಟ್ ಬ್ಲೇರ್‌ನ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.

ವಿಡಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ತಗಾದೆ, ಆಕ್ಷೇಪಗಳೇನು?

ಬ್ರಿಟಿಷರ ಪರ ನಿಂತಿದ್ದ ಸಾವರ್ಕರ್ ಯಾವಾಗ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಆದರು? ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ವೀರ ಎಂದು ಬಿರುದು ಕೊಟ್ಟರು? ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಕೆಲ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.

English summary

Know how Vinayak Damodar Savarkar got the title Veer to his name. Is it true that VD Savarkar's first biography was written by Savarkar himself in the psuedonym of Chitragupta.