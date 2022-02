Valentine's Week List 2022: ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರ: ಯಾವ್ಯಾವ ದಿನ ಏನೆಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷ

Features

ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಅದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹುತೇಕ ಜನ ಇದೇ ತಿಂಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 14 ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೂ ಮಂಚೆಯಿಂದಲೂ ಪ್ರತೀ ದಿನ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ 8 ದಿನಗಳನ್ನು ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಮರೆಯಲಾಗದಂತೆ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳ ದಿನದ ಮೊದಲು ದಿನದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತದೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 8 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಯಾವ ದಿನಾಂಕದಂದು ಗುಲಾಬಿ ನೀಡುವ ದಿನ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ದಿನವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಪುಟಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ. 2022 ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ವಾರದ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

