ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿತ ಕಸ

oi-Minuddin Nadaf

ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವ ವಿಷಯ ಭೂಮಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತವೂ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ನೋಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಇಸ್ರೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಾರ್ ಸೇಫ್ ಅಂಡ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ರಾಕೆಟ್‌ಗಳ ಅವಶೇಷಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಮಾನವರು ದೂರದರ್ಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇವಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಆದರೆ ಈಗ ನಾವು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ನೇರವಾಗಿವೆ. ದುರಾಸೆಯಿಂದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ನುಸುಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆಕಾಶದತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದ್ದವು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೌಕೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಇತರ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಂತರ ನಾವು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಹಂತಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

23 ಗಂಟೆ 56 ನಿಮಿಷಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ ಭೂಮಿ!

ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಉಪಗ್ರಹ ವಿರೋಧಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಹುಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಇಡೀ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವರೂಪವೇ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ. ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ, ಶಾಂತ ಸ್ವಭಾವದ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮನುಷ್ಯನು ಒಂದು ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಭೂಮಿ, ಹೇಡಸ್ ಮತ್ತು ಆಕಾಶವನ್ನು ತನ್ನ ದುರಾಶೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು, ಆದರೆ ಇದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 40,000 ಟನ್ ಧೂಳು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಜಾಗದ ಜಂಕ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

English summary

Space debris hurtling back to Earth frequently and they could pose a risk. What are the chances it could hit someone or damage property. Know more.The risks of the debris of rockets in space that have 10 percent chance of severely injuring or killing a human being in the next decade, a study claimed,