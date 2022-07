ಎಸ್ 400- ಭಾರತದ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆಮೊನ್ನೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಸ್-400 ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಎಸ್-400 ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಖರೀದಿಸಲು ಇದ್ದ ತೊಡಕು ಕೊನೆಗೂ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗು ಅದರ ಮಿತ್ರ ದೇಶಗಳು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಸಂಗತಿ. ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಖರೀದಿಸಿದ ದೇಶಗಳ ವಿರುದ್ಧವೂ ಅಮೆರಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಕಟು ನೀತಿಯನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿದೆ.

ದಿವಾಳಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೇರಿದಂತೆ 12 ದೇಶಗಳು

ಚೀನಾದಂಥ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ದೇಶ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ, ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಾಲು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ, ಯುದ್ಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ರಷ್ಯಾದಿಂದಲೇ ಪಡೆದವಾಗಿವೆ. ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಭಾರತ ಸಲೀಸಾಗಿ ಕಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರಿವೂ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ ಚೀನಾದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಅಗತ್ಯವೂ ಹೌದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಭಾರತವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಅಲಕ್ಷಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸತ್ತು ಜುಲೈ 15ರಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಎಸ್-400 ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುವ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೊಟ್ಟಿತು.

ಯೋಧರ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮ: ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಎಸ್-400 ಮಿಸೈಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಂನಲ್ಲಿ ಅಂಥ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ? ರಷ್ಯಾದ ಪರಮಾಪ್ತವಾಗಿರುವ ಚೀನಾ ಬಳಿಯೂ ಇಂಥವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಾಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದಾ? ಅಮೆರಿಕ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮೊದಲಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಗಿವೆ? ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ನೀಡುವ ಯತ್ನ ಇದು.

English summary

US has removed restrictions for India to purchase S-400 from Russia. This missile defence system is considered as best in its class.