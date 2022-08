Features

ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗಾಗಿ ತೆರದಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಜನರು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮರಳಿ ಸಿಗುವ ಠೇವಣಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇವಲ 100 ರೂ.ಯಿಂದ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಬಹುದು. ಹೂಡಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಯದ ನಂತರ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಹೌದು, ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹಣ ಉಳಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹಲವು ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿದರದೊಂದಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಅಂತಹ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಉತ್ತಮ ಆದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿ (RD)ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.

india Post Office has opened many types of savings schemes for people in the form of Post Office Recurring Deposits. Crores of people are getting good returns by investing in post office schemes,