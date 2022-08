Features

oi-Minuddin Nadaf

ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಮಕ್ಕಳ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಲು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಅಲೆದಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆವಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆ ಸಾಥ್‌ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಂತೆ ಆಗಿದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿಯ ಕೆಲಸ ನಿಭಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಆಧಾರ್ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ನೀಡುವ ಯುಐಡಿಎಐ (UIDAI)ಯು ಅಂಚೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಈ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಪೋಸ್ಟ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ವತಃ 0 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಮನೆಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ನಿಭಾಯಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಧಾರ್‍‌ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸುವ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ಮ್ಯಾನ್‌ಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Post office: door-to-door postmen to make Aadhaar cards for small children check here, India Post Office has opened many types of savings schemes for people in the form of Post Office Recurring Deposits.