PM-SYM Scheme: ಮದುವೆ ಆದವರಿಗೆ ಪಿಎಂ ಶ್ರಮ ಯೋಗಿ ಮಾನ್-ಧನ್; ಈ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

ಮದುವೆಯಾದ ಬಡವರು ಇನ್ನು ಪಿಂಚಣಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಮದುವೆಯಾದ ದಂಪತಿಗಳು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 200 ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಈ ಹಣದಿಂದ ನೀವು ಪಿಂಚಣಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಕೊಡುಗೆ ಕೂಡ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಪಿಂಚಣಿ ರೂಪದ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತಾರೆ.

ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿ 72,000 ರೂ. ವಾರ್ಷಿಕ ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಈ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರಮ ಯೋಗಿ ಮಾನ್-ಧನ್ (PM-SYM) ಯೋಜನಯಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಸಚಿವಾಲಯವು 2019ರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ದಂಪತಿ ಫನಾನುಭವಿಗಳಾದರೆ, ಅವರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇಲವ 200 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 72,000 ರೂ. ಪಿಂಚಣಿ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

