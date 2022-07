ಪೋಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ 2022; ಹೆತ್ತವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುದು ಹೇಗೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

Features

oi-Minuddin Nadaf

ಇಂಗ್ಲಿಷಿನಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಪಾಲಕರು ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಪೋಷಕರ ದಿನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ನಾಲ್ಕನೇ ಭಾನುವಾರದಂದು ಪೋಷಕರ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ಪೋಷಕರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಚೆಂದದಿನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನದಂದು ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ಪೋಷಕರನ್ನು ಮಗುವಿನ ಮೊದಲ ಗುರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಬೆರಳು ಹಿಡಿದು ನಡೆಯಲು ಕಲಿಸುವುದು, ಮಾತನಾಡಲು ಕಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಬಾರದು. ಅವರನ್ನು ಅಗೌರವಗೊಳಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರ ದಿನದಂದು ಅವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಹೆತ್ತವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಗುಣವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗುರು ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ನಮ್ಮ ಪೊಷಕರು ನಮಗೆ ಬೆಳಸಲು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಡೇ ಆಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

English summary

Parents who are called parents in English are very dear to every child or elder. No person in this world wants to be separated from his parents and parents day is celebrated to express this love here more,