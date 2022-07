Features

"ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರ್ಲ್" ಜೊತೆಗೆ "ಪಯ್ಯೋಳಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್" ಎಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲಾಗುವ ಪಿಲಾವುಲ್ಲಕಂಡಿ ತೆಕ್ಕೇರಪರಂಬಿಲ್ ಉಷಾ ಅಥವಾ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಟಿ. ಉಷಾ ಎಂದೇ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಇವರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಳಿದ ಕೀರ್ತಿ ಇವರದ್ದು. ಪಿ.ಟಿ.ಉಷಾ ಸಾಧನೆ ಇಂದಿಗೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ ಬಯುಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ ಪಿ.ಟಿ. ಉಷಾ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪಿ.ಟಿ.ಉಷಾ ಅವರನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ವತಃ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಹಲವರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.

ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗಡೆ, ಇಳಯರಾಜ, ಪಿ.ಟಿ. ಉಷಾ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ

ಭಾರತೀಯ ಅಥ್ಲಿಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪಿ.ಟಿ.ಉಷಾ ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಹೆಸರು. ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಅಮೋಘ. ರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಪಿ.ಟಿ. ಉಷಾ ಮುಡಿಗೆ ರಾಜ್ಯಸಭೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮತ್ತೊಂದು ಗರಿಯಂತಾಗಿದೆ.

English summary

Fondly known as the "Golden Girl" as well as "Payyoli Express", P.T. Usha is amongst India's most successful athletes. She is inspiration for every girl all around the globe. She has won a total of 30 international awards and 13 gold medals at the Asian Games and Asian Championships through her supersonic speed.