ರೈಲು, ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯಂತೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಜಲ ಸಾರಿಗೆ; 1900 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆ

oi-Minuddin Nadaf

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಕು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜಲ ಸಾರಿಗೆಗಳನ್ನು ಅಬಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ವಿಹಾರ ನೌಕೆ ಮತ್ತು ದೋಣಿ ಸೇವೆಗಳ ಜಾಲವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರಕು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಾರಿಗೆಯ ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ನೀಡಿದೆ.

ಈ ಜಲ ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಸ್ಸಾಂ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಗುಜರಾತ್, ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ, ಒಡಿಶಾ ಮತ್ತು ಇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಂತಹ ಕರಾವಳಿ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾರಿಗೆ ವಿಧಾನವು ಅಗ್ಗದ ಹಾಗೂ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಶಕದ ಗುರಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರೋಲ್ ಆನ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ (ರೋ-ರೋ) ಮತ್ತು ರೋ-ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ (ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್) ಫೆರ್ರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣವು ಚಂದಾದಾರರಿಗೆ 15 ವರ್ಷಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರೋ-ಪಾಕ್ಸ್ ಹಡಗು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ರೋ-ರೋ ಮತ್ತು ರೋ-ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೋಣಿ(ಹಡಗುಗಳ) ಸೇವೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಇಂಟರ್‌ಫೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅನವಶ್ಯಕ ವಿಳಂಬಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

English summary

The central government has decided to implement new schemes for the development of national waterways for the movement of goods and passengers in the country,