'ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರನ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಮರಳಿ ಕೊಡಿ': ನಾಸಾ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇಕೆ

1969 ರ ಅಪೊಲೊ 11 ಮಿಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಚಂದ್ರನ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಧೂಳುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಸತ್ತ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಆರ್ ಆರ್ (RR) ಎನ್ನುವ ಹರಾಜು ಕಂಪನಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತ್ತು. ಈ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಳೆ ನಾಸಾ (NASA) ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿದ್ದು, ವಾಪಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದೆ.

ನಾಸಾ (NASA) ತನಗೆ ಸೇರಿದ ಚಂದ್ರನ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಂಗ್ರಹಕಾರರಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಧೂಳಿನ ಯಾವುದೇ ಮಾದರಿಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಆರ್ ಆರ್ (RR) ಹರಾಜು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ.

1969 ರ ಅಪೊಲೊ 11 ಮಿಷನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಚಂದ್ರನ ಧೂಳನ್ನು ಜಿರಳೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಚಂದ್ರನ ದೂಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಭೂಮ್ಯತೀತ ರೋಗಕಾರಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯೋಗದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಜೂನ್ 15 ರಂದು ಬೋಸ್ಟನ್ ಮೂಲದ ಹರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವು ಇನ್ನೂ ಫೆಡರಲ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ಹೇಳಿದೆ ಎಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

English summary

NASA wants their Moon dust and cockroaches back and has asked RR Auction to stop the sale of any samples of lunar dust to private collectors. Moondust was collected during the 1969 Apollo 11 Mission and cockroaches were subjected to the material.