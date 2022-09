ರಾಜವೈಭವದ ಸಂಕೇತ ಮೈಸೂರಿನ ಸಾರೋಟು!

Features

ಕೊರೊನಾ ಕಾರಣದಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದಸರಾ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಜತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಿದ್ದರಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೂಡ ಮೈಸೂರಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ನಂಬಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಗರದ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಬದುಕು ಅತಂತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಅದ್ಧೂರಿ ದಸರಾ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಬದುಕು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದಸರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುವುದೇ ಒಂಥರಾ ಮಜಾ ನೀಡುತ್ತದೆ. ದೂರದಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಚೆಂದ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮೈಸೂರು ನಗರವನ್ನು ಟಾಂಗಾ ಅಥವಾ ಸಾರೋಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವವೂ ಹೌದು.

ಹಾಗೆನೋಡಿದರೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾರೋಟು ಮಾಮೂಲಿ ಟಾಂಗಾಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದು, ವಿಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಸಾರೋಟು ಎನ್ನುವುದು ರಾಜವೈಭವದ ಸಂಕೇತವೂ ಹೌದು. ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸಾರೋಟುಗಳು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಿರಮಿರ ಮಿನುಗುವ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕೇಳುತ್ತಾ ಟಕ ಟಕ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗುವ ಸಾರೋಟಿನಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಹಿತ ಕುಳಿತು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇಂದ್ರನ ಅಮರಾವತಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಅರಮನೆಗೆ ಸುತ್ತು ಹೊಡೆಯುವುದು ಮರೆಯಲಾರದ ಅನುಭವಾಗಿದೆ.

