ಮೈಸೂರು ರಾಜರ ಶ್ವಾನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಸಮಾಧಿ!

Features

oi-Lavakumar B M

ಮೈಸೂರನ್ನು ಆಳಿದ ಮಹಾರಾಜರು ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪೋಷಕರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆಚರಿಸಲ್ಪಡುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಸರಾ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಇವರು ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇವರು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದ, ನಾಯಿ, ಆನೆ, ಕುದುರೆ, ಒಂಟೆ, ಹಸುಗಳು, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಮೃಗಾಲಯ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.

ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ದು ಮಾಡಿ ಸಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಶ್ವಾನ ಪ್ರಿಯರಾಗಿ ರಾಜರು ಅವು ಮೃತಪಟ್ಟಾಗ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅವುಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಶ್ವಾನದ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರು ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಅಡ್ಡಾಡಿದರೆ ಮೈಸೂರಿನ ಇತಿಹಾಸ ಕಥೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹಲವು ಸ್ಮಾರಕಗಳು ಎದ್ದು ನಿಂತಿವೆಯೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ 8 ಆಫ್ರಿಕನ್ ಚಿರತೆಗಳು ಏಕೆ ವಿಶೇಷ; ಜನ್ಮದಿನದಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ..

ಇನ್ನು ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಸಂಗೀತ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೇಳೈಸಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳು ಇತಿಹಾಸದಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಜಯನಗರ ಪತನದ ನಂತರ ಕತ್ತಲಾಗಿದ್ದ ಕನ್ನಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಆರಿದ ಕಿಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿತು. ವಿಜಯನಗರದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿದು ಒಡೆದ ಮಹಾತಾಯಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಯ ಕಿರೀಟದಿಂದ ಉದುರಿದ ನವರತ್ನವೇ ಮೈಸೂರು ಎಂದು ಮೈಸೂರಿನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ ಬರಹಗಾರ ಎಂ.ಕೆ.ಲಿಂಗಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Mysuru Maharajas who ruled Mysuru were the patrons of art and culture. and also they are animal lovers, they used to keep dogs, elephants, horses, camels, cows. know more,